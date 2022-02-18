«НОВОЕ ЗРЕНИЕ»: объявляем скидки на мужские оправы и готовые очки
На сегодняшний день Сеть Салонов Оптики «Новое зрение» является специализированной оптикой в Петрозаводске, где клиентам предоставляется возможность подобрать и купить очки, оправы, контактные линзы (в т.ч цветные линзы ) самых известных мировых фирм, отремонтировать сломанные очки, изготовить очки любой сложности, получить квалифицированную консультацию врача-офтальмолога и оптометриста, пройти компьютерную диагностику зрения на новейшем оборудовании.
Скоро праздник, День защитника Отечества. Почему бы не рассмотреть в качестве подарка для своего мужчины, качественную оправу или красивые, модные очки?
Сеть Салонов Оптики «Новое зрение» предлагает оправы, готовые и солнечные очки для мужчин в большом ассортименте разных брендов и моделей.
Очки – это стильный аксессуар и надежная защита глаз от ультрафиолета. Чтобы выглядеть стильно, важно, чтобы очки идеально подходили мужчине по форме, по материалу и другим критериям.
Какую модель предпочесть? Выбрать солнцезащитные мужские очки среди имеющегося ассортимента или изготовить на заказ? Помогут в решении этих вопросов эксперты оптики. Воспользоваться консультацией и купить любе изделие вы можете в любом из салонов сети «Новое зрение».
Адреса салонов в Петрозаводске:
- ул. Гоголя, 18,
- пр. Ленина, 12,
- Лососинское ш., 28
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