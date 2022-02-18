18 февраля 2022, 11:37
«Открытие» предлагает премиальным клиентам сэкономить на сотовой связи
Банк запустил новую привилегию для клиентов сегмента «Премиум» — доступ к специальным тарифам от МегаФон.
Новый премиальный сервис позволит клиентам «Открытия» экономить на регулярных тратах на мобильную связь и интернет, а также даст возможность получать больше выгоды от сотрудничества с банком.
Воспользоваться привилегией может любой клиент банка со статусом Премиум и Light Премиум. Подключение доступно как новым, так и действующим клиентам МегаФон.
Помимо специальных условий на сотовую связь премиальные клиенты «Открытия» получают круглосуточную поддержку, профессиональное финансовое консультирование, повышенный кешбэк за все покупки, а также доступ в бизнес-залы аэропортов, расширенную страховку в путешествиях на семью и ряд других привилегий.
Подробная информация о сервисе доступна на сайте банка «Открытие».