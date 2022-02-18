18 февраля 2022, 11:37
Маркет

«Открытие» предлагает премиальным клиентам сэкономить на сотовой связи

Банк запустил новую привилегию для клиентов сегмента «Премиум» — доступ к специальным тарифам от МегаФон.

Новый премиальный сервис позволит клиентам «Открытия» экономить на регулярных тратах на мобильную связь и интернет, а также даст возможность получать больше выгоды от сотрудничества с банком.

Воспользоваться привилегией может любой клиент банка со статусом Премиум и Light Премиум. Подключение доступно как новым, так и действующим клиентам МегаФон.

Помимо специальных условий на сотовую связь премиальные клиенты «Открытия» получают круглосуточную поддержку, профессиональное финансовое консультирование, повышенный кешбэк за все покупки, а также доступ в бизнес-залы аэропортов, расширенную страховку в путешествиях на семью и ряд других привилегий.

Подробная информация о сервисе доступна на сайте банка «Открытие».

 

 

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Метки: 
Банк Открытие
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Специальные тарифы на сотовую связь
Премиальные клиенты