Новое оборудование начали устанавливать на улицах Петрозаводска

Подрядчик приступил к монтажу нового оборудования на общественных территориях Петрозаводска. В городе появятся новые урны, скамейки, ограждения, игровые комплексы, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в Бородинском сквере на Зареке уже смонтированы ограждения возле детских площадок. Также подрядчик начал размещать скамейки и урны по обращениям жителей Петрозаводска. Всего в разных районах установят более 20 скамеек и 30 урн.

На детских и спортивных площадках появятся информационные стенды с правилами поведения и номерами экстренных служб. На маятниковых качелях для разных возрастов заменят оборванные и поврежденные подвесы. В Машезерском сквере на Голиковке планируют дополнительно установить песочный дворик (песочница с беседкой и другими элементами), большой игровой комплекс, качели и ограждения. На бульваре Победы в Октябрьском районе подрядчик выполнит отсыпку и выравнивание территории детской площадки, а также смонтирует песочницу. Помимо ограждений, в Бородинском сквере на Зареке планируется установить симулятор скейтборда для тренировок начинающих любителей экстремального вида спорта.

Завершить работы подрядчик планирует до конца октября. Фото мэрии Петрозаводска