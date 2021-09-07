В Петрозаводске в октябре откроется «столовая» для бездомных

Центр «Попечение» с 3 октября возобновит воскресные обеды для бездомных.

Петрозаводчане могут помочь работе своеобразной «столовой». Для еженедельной акции нужна одноразовая посуда, чай, сахар, печенье и сладости к чаю. Все это можно принести на улицу Вольная, 1, в деревянный дом напротив Екатерининской церкви с 10 до 13 часов.

Также центр собирает продуктовые наборы для нуждающихся. Жители Карелии могут помочь пополнить продуктовый склад. На улицу Вольная, 1, можно принести крупы, макароны, каши, молоко длительного хранения, растительное масло, консервы, сухое, сгущенное молоко, чай, какао, сахар, печенье, сладости к чаю, сок. (фото sv-troitsa.ru)