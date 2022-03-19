Новая вакцина от коронавируса готова к использованию

Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от ковида «Конвасэл». Она разработана специалистами Федерального медико-биологического агентства, сообщает ria.ru.

Вакцина предназначена для профилактики COVID-19 среди людей от 18 до 60 лет, отмечается в инструкции. Она противопоказана при гиперчувствительности к компонентам препарата, при тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, при беременности и в период грудного вскармливания. По словам министра Вероники Скворцовой, при применении препарат приводит к 100% выработке антител.

В ФМБА отметили, что эта вакцина отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами независимо от мутаций в поверхностных белках, хорошо переносится и не вызывает аллергию. Фото: pixabay.com/ru