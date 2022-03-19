Карельских рыбаков предупредили об ограничениях любительского лова

С приходом весны многие рыбаки устремятся на водоемы Карелии, освободившиеся от льда. Самое время напомнить им о необходимости соблюдать правила природопользования, чтобы сохранить ресурсы для будущих поколений. Такую работу выполняют сотрудники Водлозерского парка.

В преддверии сезона активной рыбалки специалисты заповедной зоны провели прямой эфир, во время которого напомнили о правилах рыболовства на территории заказника «Кижский». Старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды, начальник отдела государственного контроля Надежда Гейтман рассказала об ограничениях, о порядке регистрации сетей.

Она также ответила все вопросы, волнующие рыбаков. Речь шла о запрете на ряд орудий и способов лова, о запретных для лова районах и сроках. Так, например, самые строгие ограничения действуют от момента распаления льда до 30 июня, то есть в период, на который приходится нерест большинства рыб. В мероприятии, запись которого можно посмотреть на официальной странице ВК «Кижская волость», приняли участие 180 человек. Фото: vk.com/kizhi_volost