Новая техника для тушения лесных пожаров пришла в Карелию

Парк лесопожарной техники продолжают обновлять в Карелии. Машины закупают по нацпроекту «Экология», сообщили в Минприроды республики.

На текущей неделе в Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов поступили два седельных тягача с полуприцепами. Спецтранспорт используют, чтобы перебрасывать лесопожарную технику в труднодоступные места возгораний.

В Центре уже есть около 200 лесопожарных машин, сейчас закупают и еще будут закупать новые.

Недавно приобрели четыре вездехода и отправили в Беломорский, Прионежский и Медвежьегорский районы. Скоро еще один отправится в поселок Муезерский. // Фото: Минприроды Карелии