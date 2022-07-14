14 июля 2022, 09:35
Нерадивый отец заплатил долг по алиментам лишь когда стал уголовником
Мужчина отбыл обязательные работы и все равно не стал содержать ребенка
Отец в Суоярвском районе не платил алименты и задолжал своему ребенку 190 тысяч рублей. Сначала его привлекли к административной ответственности, сообщили в УФССП Карелии.
Должнику назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ, мужчина его отбыл. Но платить алименты он все равно не стал.
Тогда в отношении жителя Карелии возбудили уже уголовное дело. Только после этого он погасил всю задолженность. // Фото: pxhere.com