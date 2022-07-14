Нерадивый отец заплатил долг по алиментам лишь когда стал уголовником

Отец в Суоярвском районе не платил алименты и задолжал своему ребенку 190 тысяч рублей. Сначала его привлекли к административной ответственности, сообщили в УФССП Карелии.

Должнику назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ, мужчина его отбыл. Но платить алименты он все равно не стал.

Тогда в отношении жителя Карелии возбудили уже уголовное дело. Только после этого он погасил всю задолженность. // Фото: pxhere.com