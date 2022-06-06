06 июня 2022, 16:08
Новая техника для тушения лесных пожаров поступила в Карелию
Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов купил 4 вездехода
Лесопожарную технику по нацпроекту продолжают обновлять в Карелии. В текущем году на ее закупку выделили больше 47 миллиона рублей, сообщили в Минприроды республики.
В Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов в пятницу привезли четыре новых лесопожарных вездехода. На них можно проехать в труднодоступные места возгораний. Скоро вездеходы отправят в районы республики.
До 6 июня заключат госконтракт на поставку двух седельных тягачей, они станут доставлять к местам лесных пожаров тяжелую технику.
Сейчас в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов порядка 200 единиц лесопожарной техники. // Фото: Минприроды Карелии