В Межрайонную больницу поступило оборудование для нескольких отделений

В этом году минзравом Карелии планируется закупить 284 единицы современного оборудования по программе модернизации первичного звена. По словам главы ведомства Михаила Охлопкова, планы реализуются. Часть новых аппартов уже установлена в медучреждениях региона.

Так, в Межрайонную больницу № 1 поступило оборудование для родильного отделения – гинекологические кресла, функциональная медицинская кровать для приема родов, инкубатор для новорожденных с возможностью автоматической трансформации в реанимационный стол и встроенным источником бесперебойного питания, а также неонатальный стол с автоматическим поддержанием температуры обогрева.

«Это дорогостоящие техника и оборудование, самого высокого класса»,

- отметил министр.

Но кроме этого, новое оборудование получили сотрудники реанимационного, хирургического и диагностического отделений. Теперь они используют при диагностики и лечении пациентов полифункциональные мониторы, электрохирургические высокочастотные аппараты для резекции и коагуляции, фиброректоскоп, риноскоп, 12-канальный электрокардиограф с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах, аппарат УЗИ и кольпоскоп. Фото: vk.com/mihailohlopkov.