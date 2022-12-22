Новая школьная программа с уроками военной подготовки утверждена

В Минпросвещения РФ утверждена школьная программа, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках ОБЖ и блок о военной операции на Украине на уроках истории, сообщает Коммерсант.ру.

Приказ подписан главой ведомства Сергеем Кравцовым. Сегодня он был зарегистрирован. Это будут не нововведения, а хорошо забытые старые уроки, на которых старшеклассников будут вновь обучать обращению с автоматом Калашникова и оказывать первую помощь.

Что касается учебного курса «История России», то школьникам разъяснят о геополитическом кризисе 2022 года, включая события на Украине. На уроках будут рассказывать о «значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах», а также о «достижениях страны и ее народа». Образовательные учреждения должны перейти на единые образовательные программы до 1 сентября 2023 года.