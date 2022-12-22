Жители карельского поселка Шуя борются за право на переправу

Текст, фото: Елена Малишевская

10 декабря закрылось автомобильное движение по мосту в поселке Шуя Прионежского района Карелии. В конце февраля закроется и пешеходное: мост будут ремонтировать. В течение двух лет, как минимум, людям придется искать обходные пути. Мы побывали в поселке, пообщались с местными жителями, а также обратились в республиканский минтранс: какую альтернативу предлагают чиновники?

Поселок Шуя раскинулся по двум берегам одноименной реки. Живописное место, добротные дома, мы не увидели ни одной развалюшки. Близко от Петрозаводска, полчаса езды. Красота, живи - не хочу. Но что-то с недавнего времени пошло не так.

Сначала на ремонт закрылась школа. Закрылась, да к 2022 учебному году так и не открылась. Детей теперь возят на автобусе в соседний поселок Мелиоративный. Ну хорошо, люди приспособились, говорят, потерпим. Потом закрылась почта. Чтобы что-то отправить или получить, нужно ехать опять же в соседний поселок. Теперь новая беда, злее двух предыдущих — ремонт моста. Казалось бы, благое дело, радоваться надо: путепровод, построенный больше 60 лет назад, ни разу не ремонтировали. Но жителям левого берега, а это больше тысячи человек, совсем не радостно: вся инфраструктура поселка находится на правом. Жительница Шуи Елена Нестерова говорит, что население в шоке и просто не знает, как жить дальше.

«Мы здесь оторваны от всего. У нас нет элементарного — хотя бы магазина. Школа, детский сад, почта (которая тоже закрылась), администрация, амбулатория, аптеки, банк — все находится на той стороне. На левом берегу инфраструктуры нет вообще».

Чтобы добраться с левого берега на правый на машине, нужно делать приличный крюк, это примерно десять километров. Утром повез ребенка в детский сад — десять км туда и десять обратно. Вечером нужно в аптеку — снова десять туда и десять обратно. А если нет машины?

"Мы, когда водили своих детей в садик, быстрым ходом за десять минут доходили. А теперь, когда мост перекроют, то надо будет пешком через Низовье идти. Это час минимум и даже больше. Если с коляской, то побыстрее, но все равно не меньше часа пешком".

Пока еще пешеходное движение по мосту не запрещено. Люди бодро шагают в магазин и в аптеку, хотя очень опасаются крана, который стоит у основания моста, как напоминание — ремонт неизбежен. Почему-то в Шуе все уверены, что кран непременно упадет. Наверное оттого, что ничего хорошего здесь уже не ждут.

Что самое тревожное — шуйские жители уже начали прокладывать тропы по реке. Да, где-то лед кажется крепким, но у моста, например, огромные полыньи. Течение Шуи, опять же, непредсказуемое, не случилось бы трагедии.

Министерство транспорта Карелии предложило запустить автобус, который будет перевозить людей с одного берега на другой. Но до этой красивой остановки, с которой начнется "дорога жизни", еще надо дойти — полтора километра, например, с улицы Полевой. И путь этот во мраке: фонари за пределами поселка не предусмотрены. И дикие животные, говорят, бегают.

«Там ходят волки, лисы, кабаны. Остановка в чистом поле, где просто лопатой почистили. Все разговоры с минтрансом ни о чем совершенно. Проходят какие-то заседания, я лично написала жалобу в прокуратуру, ждем ответа»,

- предупредила активистка из Шуи Елена Нестерова.

Жители поселка очень надеются на строительство временной пешеходной переправы - говорят, в других поселках такие делали, пока основной мост ремонтировали.

«Раньше здесь было еще два деревянных моста. Когда мы ставили вопрос о том, чтобы нам сделали временный пешеходный мост, они стали ссылаться на то, что здесь невозможно это сделать - большое течение. Хотя в детстве, я думаю, течение Шуи было не меньше».

Заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Андрей Мелентьев никакой надежды на строительство временного пешеходного моста не оставил. Невозможно из соображений безопасности. Также подчеркнул, что проектно-сметная документация по реконструкции шуйского путепровода прошла государственную экспертизу и была одобрена.

"Сейчас вышли новые требования СНиПов и ГОСТов, которые не подразумевают устройства деревянных пешеходных мостов. Соответственно, проектно-сметной документацией такой мост не был предусмотрен. Устройство понтонного моста в этом месте тоже невозможно в связи с большим течением, просто эту переправу снесет. До конца февраля пешеходное движение по действующему мосту не запрещено».

Планируется строительство только технического моста, который необходим для нужд ремонта основного путепровода, но ходить по нему жителям поселка также будет запрещено. Автобус пойдет, и не два раза в день, как предполагают жители Шуи, а столько, сколько объективно надо, обещает минтранс.

«Мы всегда готовы к диалогу с людьми. Открыты для обсуждений. Будем согласовывать и количество рейсов, и время. Все опубликуем, расскажем, напишем».

Остановочный комплекс обещают перенести ближе к мосту и улице Полевой, где есть освещение и возможность для разворота транспорта. Запланированы несколько совещаний, в минтрансе говорят: все вопросы решим до того, как мост окончательно закроют. В общем, чиновники призывают к спокойствию.

Нам кажется, что думать, встречаться с жителями поселка, обсуждать и договариваться надо было задолго до того, как остановилось автомобильное движение по мосту. Ведь шуйский бунт, бессмысленный и беспощадный, легче было предотвратить, чем теперь людей успокаивать.