362 тысячи посетителей побывали за год в карельском музее-заповеднике

Музей «Кижи» принял в этом году свыше 362 тысяч посетителей. Эта цифра выше показателя прошлого года, когда заповедные места посетили около 234 тысяч человек. Об этом рассказала директор учреждения Елена Богданова.

Она также отметила, что сезон был рекордный, поэтому выросла нагрузка на все службы. Так, было организовано 87 выставок, включая 39 выездных, которые прошли в Москве, Кириллове, Саратове, а также в Узбекистане, Киргизии, Сербии, Сирии. Календарь событийных мероприятий музея включал в себя 79 мероприятий, которые посетили почти 80 тысяч человек.

За год музей заработал 162 млн. рублей, значительная часть которых была потрачена на реставрацию и обслуживание памятников деревянного зодчества, а также на приобретение пассажирского судна, которое уже в следующем сезоне начнет возить гостей из деревни Оятевщина на Заонежском полуострове, куда проложена новая дорога из Великой Губы. // Фото: vk.com/kizhi_museum.