С пятницы начинаются тотальные проверки водителей на опьянение

Нетрезвые водители являются главной опасностью на дороге, создавая угрозу и для себя, и для других. Поэтому массовые проверки горожан за рулем на опьянение продолжаются в столице Карелии. Очередные пройдут с пятницы по воскресенье, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ведомстве рассказали, что за 11 месяцев в городе сотрудники ДПС отстранили от управления 874 пьяных водителя. За этот же период зарегистрировано 9 ДТП с участием горожан в неподобающем состоянии за рулем. Итог аварий – один погибший, 13 человек травмированы.

Дорожные инспекторы предупреждают, отговорки о том, что заставило сесть за руль в нетрезвом состоянии, не пройдут. Кроме того, сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных видео-регистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения. А все аудио- и видеозаписи, полученные с применением такого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О фактах управления авто нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44. // Фото: Автоинспекция Петрозаводска.