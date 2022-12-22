Карельский ЦИК предложил исключить одно слово из своего названия

Сегодня на заседании Центризбиркомом региона подведены итоги работы по систематизации регионального законодательства и приведению его в соответствии с федеральными актами. Одной из новаций является исключение из названия избиркома слова «Центральная».

В Заксобрание Карелии внесен проект закона «О системе избирательных комиссий в Республике Карелия». Документ является новым актом, который закрепляет основы правового регулирования деятельности всех избирательных комиссий республики. В случае принятия закона новым названием ЦИК будет «Избирательная комиссия Республики Карелия».

На заседании комиссии также отметили, что ЦИК РФ официально поддержала инициативу из Карелии. Дополним, что на сегодняшний день «центральных» избирательных комиссий среди российских субъектов, включая Карелию, остается десять. // Фото: ЦИК Карелии.