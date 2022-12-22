Смертность на дорогах Петрозаводска снизилась на 45 процентов

На сегодняшнем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, прошедшем в администрации Петрозаводска, обсудили дальнейшие мероприятия для снижения аварийности на дорогах города.

Так, глава Госавтоинспекции Петрозаводска Александр Дышаев отметил, что за 11 прошедших месяцев года по сравнению с прошлым периодом смертность на автоартериях карельской столицы снизилась на 45%, а количество пострадавших – на 7,1%.

Он также отметил, что такие показатели достигнуты, в том числе, за счет ликвидации причин на местах концентрации ДТП. Однако до конца проблему решить не удалось – аварии, хоть и реже, но продолжают фиксировать. Речь идет о перекрестке улиц Гоголя и Анохина, а также о пересечении Первомайского проспекта с улицами Мелентьевой и Шотмана. В следующем году при наличии финансирования планируется данные объекты обеспечить новыми средствами регулировки движения и дублирующими знаками. // Фото: минтранс РК.