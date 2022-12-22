Расписание междугородних автобусов изменится на время праздников

Пассажиров предупредили об изменениях в расписании междугородних автобусов в новогодние праздники с 29 декабря по 6 января. Карелавтотранс назвал изменения хоть и предварительными, но знакомит пассажиров с ними заранее.

Некоторые рейсы отменяются и вводятся дополнительные. Посмотреть расписание с предполагаемыми корректировками можно здесь. // фото unsplash.com