В Карелии озадачились установкой специальных датчиков в домах с газом

На фоне участившихся взрывов газа в жилых домах в стране карельские специалисты жилищного надзора озадачились вопросом установки датчиков безопасности в Петрозаводске.

Пилотный проект по оснащению жилых газифицированных многоквартирных домов приборами, которые улавливают утечку газа и передают сигнал на пульт вневедомственной охраны и специалистам Карелгаза, предложил Госкомитет региона по жилищному надзору.

На первом этапе предполагается определить квартиры, где уже есть оборудование вневедомственной охраны, и при согласии с собственниками помещений установить газоанализаторы. Работы по установке датчиков готов оплатить Карелгаз, сообщили в госкомитете.

Строительным компаниям Карелии также предлагается учитывать установку газовых датчиков на этапе проектирования газифицированных жилых домов. // фото unsplash.com