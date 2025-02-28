Новая ночлежка для маргиналов и бомжей может появиться в Петрозаводске

Здания на улице Льва Толстого в Петрозаводске может превратиться в ночлежку для маргиналов и бомжей.

Заколоченные стеклопакеты уже сейчас не останавливают несовершеннолетних, которые пробираются внутрь с алкоголем и аэрозолями. Тревогу забили в сообществе «Голиковка-Зарека/ Петрозаводск».

Автор сообщения припомнил о разговорах на тему перемещения в здание на Толстого, 40, противотуберкулезного диспансера. В здании даже начали делать ремонт, поставили новые стеклопакеты, но потом деятельность затихла, а диспансер появился в другом месте. Здание, как указано в источнике, заброшено, не охраняется, некоторые стекла уже побиты, какие-то окна открыты. Петрозаводчанина волнует судьба этого строения.

«В момент съемки группа подростков обеих полов с пакетами, пивом и аэрозолями для вдыхания влезла внутрь. Администрация, чего ждем? Очередного детского трупа от токсикомании? Пожара? Ночлежки для маргиналов и бомжей? Места для пьянства и наркомании? Каковы планы на здание?»

В комментариях удивились подобной бесхозяйственности в городе.

«Хожу иногда мимо. Тоже диву даюсь. Было нормальное здание, все целое. Какая бесхозяйственность в городе. Много лет не знали, куда женскую консультацию на ул. Кузьмина перевести из полуразрушенного здания. Эх».

«А администрация ни слухом не знает. Так же как школа 31, 8 простояла, продали и смотрим на руины. Надоело все это варварство к своему народу Карелии».