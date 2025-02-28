Больница и жилые дома с Сегеже останутся без воды

Сегодня, 28 февраля, в Сегеже произошла авария на сетях холодного водоснабжения по улице Строителей, дом 3-а. В связи с этим подача воды будет временно прекращена на нескольких адресах. Об этом сообщили местные власти в официальном паблике.

Отключение затронет дома по улице Строителей (№ 3-а, 3, 5, 7, 9), торговый павильон «Онего» и ГБУЗ РК ЦРБ по проспекту Монтажников, дом 7.

Для обеспечения жителей водой будет организован подвоз автоцистерны. Она будет находиться на площадке у магазина «Магнит» по адресу: улица Строителей, дом 5. Время работы автоцистерны: с 9:30 до 11:45 и с 12:15 до 16:00.

Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства и просят жителей учитывать эту информацию при планировании своих дел. Подача воды будет восстановлена после завершения ремонтных работ.