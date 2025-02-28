28 февраля 2025, 09:07
Специалисты подтвердили безопасность радиационного фона в Карелии
Роспотребнадзор проверил радиацию в Петрозаводске, Кондопоге и других городах и пришел к выводу, что она в норме
Роспотребнадзор Карелии обнародовал результаты замеров мощности гамма-излучения в крупнейших населенных пунктах республики: Петрозаводске, Кондопоге, Сортавале, Костомукше и Сегеже.
Согласно данным, полученным в январе текущего года, во всех контрольных точках радиационный фон соответствовал естественным значениям.
Специалисты ведомства подчеркнули, что выявленные уровни радиации не представляют опасности для здоровья населения.