28 февраля 2025, 09:07
Общество

Специалисты подтвердили безопасность радиационного фона в Карелии

Роспотребнадзор проверил радиацию в Петрозаводске, Кондопоге и других городах и пришел к выводу, что она в норме

Роспотребнадзор Карелии обнародовал результаты замеров мощности гамма-излучения в крупнейших населенных пунктах республики: Петрозаводске, Кондопоге, Сортавале, Костомукше и Сегеже. 

Согласно данным, полученным в январе текущего года, во всех контрольных точках радиационный фон соответствовал естественным значениям.

Специалисты ведомства подчеркнули, что выявленные уровни радиации не представляют опасности для здоровья населения. 

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новости Карелии
Петрозаводск
радиационный фон