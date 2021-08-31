Новая модельная библиотека откроется в Коткозере

В Коткозере Олонецкого района в октябре заработает новая модельная библиотека, сообщили в пресс-службе губернатора.

На создание сельской библиотеки из федеральной казны было выделено пять миллионов рублей. На эти деньги помещение отремонтировали, закупили книги и мебель, компьютерное и офисное оборудование.

В библиотеке появился высокоскоростной интернет, у читателей появится доступ к электронным фондам НЭБ и другим цифровым ресурсам. Сотрудники библиотеки прошли курсы повышения квалификации. В рамках нацпроекта «Культура» в библиотеку поступило более трех тысяч новых книг. Еще по 200 экземпляров планируется получать в течение трех лет.

Ранее библиотекой пользовались более 400 читателей. Открытие модельной сельской библиотеки запланировано на 1 октября. Ранее подобные библиотеки появились в поселке Янишполе и Сортавале. В этом году планируется открыть еще одну в Вяртсиля. (фото источника)