Кузнецы поделятся секретами мастерства с гостями на острове Кижи

Кузнецы из Петрозаводска, Сортавалы и Москвы приедут на остров Кижи в начале сентября, чтобы показать свое мастерство.

С 3 по 5 сентября в Заонежье пройдут Дни кузнечного ремесла. В течение трех дней кузнецы будут делиться с гостями секретами мастерства, сообщается в паблике музея-заповедника.

Гости не только смогут увидеть, как кусок металла превращается в красивый и полезный предмет, но и сами смогут попробовать свои силы в ковке. (фото Игоря Георгиевского)