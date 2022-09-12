Норвежского водителя убило тросом военного вертолета под Ростовом

Железный трос военного вертолета около Ростова-на-Дону убил водителя Volkswagen. На иномарке были норвежские номера, сообщает 12 сентября DonDay.ru.

Трагедия случилась в Ростовской области около хутора Калиновка 10 сентября. Очевидцы рассказали, что военный вертолет летел низко, с него свисали несколько тросов.

Один из них оторвался, ударил в лобовое стекло легковушки и попал прямо в водителя. Мужчина погиб на месте, а вертолет полетел дальше. В ГУ МВД по Ростовской области сейчас проверяют информацию о происшествии. // Фото: «Плохие новости»/Telegram