Бывший госслужащий устроился в компанию, его заставили уволить

Бывший сотрудник ГУ МЧС РФ по Карелии устроился на работу в коммерческую компанию. Но руководство вынудили его уволить, сообщили в прокуратуре Карелии.

Дело в том, что по закону любой госслужащий должен два года после увольнения сообщать на новом месте работы о своей прежней должности. Сотрудник этого не сделал, тем самым нарушил антикоррупционное законодательство.

Это выявила прокуратура Кондопожского района и направила новому работодателю представление. Перед руководством поставили вопрос об увольнении бывшего госслужащего. Представление удовлетворили, трудовой договор с работником расторгли. // Фото: pxhere.com