21 августа 2023, 07:49
Ночью в Петрозаводске кто-то разрисовал троллейбусы
Руководство троллейбусного управления разыскивает неизвестных вандалов
Три троллейбуса ночью 20 августа разрисовали в Петрозаводске. Об этом в группе ПМУП «Городской транспорт» сообщила администрация троллейбусного управления.
- Сделано заявление в полицию. К охране будет предъявлена претензия. Но главный вопрос - зачем это делать?!
– недоумевают авторы записи.
По данным транспортников, изуродовали в том числе и новый белорусский троллейбус. Руководство троллейбусного управления подало заявление в полицию. // фото: freepik.com