Ночью в Петрозаводске кто-то разрисовал троллейбусы

Три троллейбуса ночью 20 августа разрисовали в Петрозаводске. Об этом в группе ПМУП «Городской транспорт» сообщила администрация троллейбусного управления.

- Сделано заявление в полицию. К охране будет предъявлена претензия. Но главный вопрос - зачем это делать?!

– недоумевают авторы записи.

По данным транспортников, изуродовали в том числе и новый белорусский троллейбус. Руководство троллейбусного управления подало заявление в полицию. // фото: freepik.com