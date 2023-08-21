В Карелии почтили память монарха установкой памятника

Летом 1819 года Император Александр I совершил продолжительное путешествие по своим новым Финляндским владениям. 10 августа монарх прибыл в Сердоболь. И вот через 200 лет по благословению митрополита Карельского и Петрозаводского Константина возвели государю монумент. Его освятил игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий.

При открытии памятника владыка Панкратий вспомнил легенду об Александре I как о старце Федоре Кузьмиче. Мол, император, которого обвиняют в грехе отцеубийства, будучи глубоко верующим христианином, решил закончить жизнь в смирении и созерцании и умер глубоко в Сибири.

Авторами монумента стали скульптор Рустам Игамбердиев, скульптор Андрей Мартьянов и архитектор Станислав Шувалов. (Видео)