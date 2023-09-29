Ночью сон жильцов пятиэтажки в Петрозаводске прервал запах дыма
Сегодня ночью в 03 часа 47 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Нойбранденбургской. Жители жаловались на дым, который поступает в их квартиры через вентиляционную шахту.
Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что очаг возгорания находится в подвале.
Используя средства индивидуальной защиты для органов дыхания, спасатели эвакуировали пятерых человек, в квартирах которых была высокая концентрация продуктов горения.
Когда жизням людей ничего не угрожало, пожарные быстро справились с огнем.
В результате возгорания в подвальном помещении второго подъезда огнем был поврежден строительный мусор на площади четыре квадратных метра.
По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем лиц без определенного мета жительства. Проводится проверка по факту ЧП. // фото: Adonyi Gábor/ pexels.com