Ночью сон жильцов пятиэтажки в Петрозаводске прервал запах дыма

Сегодня ночью в 03 часа 47 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Нойбранденбургской. Жители жаловались на дым, который поступает в их квартиры через вентиляционную шахту.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что очаг возгорания находится в подвале.

Используя средства индивидуальной защиты для органов дыхания, спасатели эвакуировали пятерых человек, в квартирах которых была высокая концентрация продуктов горения.

Когда жизням людей ничего не угрожало, пожарные быстро справились с огнем.

В результате возгорания в подвальном помещении второго подъезда огнем был поврежден строительный мусор на площади четыре квадратных метра.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем лиц без определенного мета жительства. Проводится проверка по факту ЧП. // фото: Adonyi Gábor/ pexels.com