Жительница Карелии забила до смерти приятеля

В Беломорске будут судить 42-летнюю местную жительницу. Женщина обвиняется в смерти своего знакомого, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Во версии следствия, в июле этого года подозреваемая, будучи пьяной, избила руками и ногами своего 44-летнего приятеля. Избиение проходило в квартире, а затем на улице. Получивший тяжелые травмы мужчина вскоре умер.

Женщина не стала отрицать свою причастность к смерти товарища. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. // Фото и видео СК