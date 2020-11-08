Ночью по Карелии прогуляется морозец

По прогнозу карельского гидрометцентра, сегодня ночью в Карелии ожидается переменная облачность. Температура воздуха от 0 до минус 5 градусов при умеренном Западном, Юго-Западном ветре.

Завтра днем – переменная облачность. Температура 0.. +5 °C. Ветер Северо-Западный, Западный, умеренный, временами порывистый.

В Петрозаводске ночью -1.. -3 °C. Атмосферное давление 763 мм рт. столба. Ветер умеренный Западный, Северо-Западный.

Завтра днем в столице Карелии облачно с прояснениями. Температура воздуха +1.. +3 °C. Атмосферное давление 759 мм рт. столба. Ветер Северо-Западный, Западный, умеренный.