«Ночь заводов» пройдет под звуки инди-рока и джаза

В столице Карелии во время фестиваля «Ночь заводов» откроется новый музей. Культурное мероприятие растянется на весь день 12 августа с 16:00 до 01:30.

Днем мероприятия фестиваля смогут посетить все без исключения (0+), а на вечернюю часть с 22:00 пустят тех, кто старше 18 лет. Культурная жизнь будет кипеть на территории бывшего ОТЗ на улице Чарльза Гаскойна, 4-6.

В программе - мастер-классы от городских художников, практикум по созданию музыкальной композиции, экскурсия, гастроужин, выступление инди-рок проекта «Элефант», московского джазового коллектива «Вторая линия» и команды студентов Карельской консерватории. Гости увидят вторую серию документального фильма «Заводчане» о работниках ОТЗ и киноконцерт «Классика на Дворцовой».

Ключевым событием станет открытие «Музея недавнего» на первом этаже ремесленного кластера «Синий коридор», рассказали в пресс-службе городской администрации. В основе экспозиции - предметы конца 80-х - начала 2000-х.



Вход для зрителей свободный, но нужно зарегистрироваться. Сделать это можно здесь. Некоторые мероприятия платные. // фото unsplash.com/ Jens Thekkeveettil