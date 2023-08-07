В Петрозаводске появится Центр героев Донбасса

На планерном совещании в администрации Петрозаводска было обсуждено открытие музейного пространства под названием "Центр Героев Донбасса".

Доклад на мероприятии представил Илья Герасев - руководитель "Поисковых отрядов 'Эстафета Поколений'" - Карельской региональной общественной организации, занимающейся сохранением памяти погибших защищая Родину.

Пробная улица, 4 скоро станет местом рождения нового Центра. Это здание было щедро передано Фонду Администрацией Петрозаводска. Отметим, что президент в этом году дал поручение открыть музейные экспозиции, посвященные советским военным, в каждом уголке России.

Как отметил Герасев, инициативной группе удалось организовать пять поездок в зону специальной военной операции. В каждой поездке команда доставляла гуманитарную помощь.

Фонд «Эстафета поколений» активно трудится уже более 15 лет. За все это время он успешно осуществлял поисковые операции и реализовывал различные общественные проекты, пишет Администрация Петрозаводского городского округа.