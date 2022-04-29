29 апреля 2022, 06:27
Общество

Нижний брейк-данс по-прежнему заводит петрозаводчан

Опрос к Международному дню танца показал, что большинство жителей столицы обожают двигаться под музыку

29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника горожане рассказали о своих предпочтениях: сегодня в карельской столице в фаворе самые разные танцевальные стили и направления.

Жители нашего города признались, что делают это: одни предпочитают дэнсить дома в одиночку, а кое-кто продемонстрировал нам свои умения прямо на улице.

Подробности в опросе Арины Тимонен.

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