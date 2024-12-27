«Нива» и автобус с пассажирами столкнулись у границы Карелии

Вечером 26 декабря на трассе «Кола» в Ленобласти столкнулись «Нива» и маршрутка. Проверку по факту аварии проводит областная прокуратура.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2121, двигаясь по трассе в направлении Петрозаводска, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом регионального перевозчика «Пальмира». Обстоятельства устанавливают.

В момент ДТП в автобусе находились семь человек. По информации издания 47channel.ru, в аварии пострадал 55-летний водитель «Нивы». Его госпитализировали. Легкие травмы получили две женщины-пассажирки автобуса в возрасте 47 и 49 лет. Им оказали медицинскую помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии. // фото телеграм-канал областной прокуратуры