Петрозаводчанин на грузовике нарушил ПДД и спровоцировал аварию

О ДТП на территории Кольского района на 1385 километре автодороги «Кола» рассказали мурманские полицейские. Авария произошла вечером 26 декабря.

55-летний житель столицы Карелии на грузовике Sitrak с полуприцепом двигался со стороны города Колы в направлении Петербурга. Проезжая нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог водитель не выполнил требование ПДД уступить дорогу автомобилю Mitsubishi-Outlander, который ехал прямо.

Чтобы избежать столкновения, 51-летний северянин экстренно затормозил, внедорожник вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai-Tucson. За рулем второго авто находился 57-летний житель Псковской области.

Телесные повреждения получил водитель «Митсубиши». // фото «Петрозаводск говорит»