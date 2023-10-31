Незнакомец отгрыз ухо покупателю в сетевом магазине

В Новороссийске мужчина отгрыз ухо покупателю в сетевом магазине. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Kub Mash.

По данным источника, житель южного города вечером решил сходить за продуктами. В очереди на кассе совершенно незнакомый мужчина попросил его купить пакет. Горожанин отказался. Попрошайка обматерил покупателя и предложил тому продолжить общение на улице.

Конфликт быстро перерос в драку. Ее зачинщик прижал оппонента к стене и откусил тому левое ухо, после чего убежал.

Суд отправил виновника происшествия в колонию на три года. // Фото: unsplash.com / Io & Tech