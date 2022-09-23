Незаметных пешеходов оштрафовали на трассе «Кола»

В Кондопожском районе на трассе «Кола» сотрудники ГИБДД выявили двух пешеходов-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, один из мужчин двигался по краю проезжей части и был едва заметен. На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

Буквально через несколько минут инспекторам пришлось разъяснять еще одному мужчине-пешеходу, что он подвергает свою жизнь опасности.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Им предстоит оплатить 500 рублей штрафа. Фото ГИБДД Карелии