Подростка вовлекли в совершение преступления в Приладожье

В Лахденпохье вынесен приговор двум мужчинам, которых обвиняли в кражах и в вовлечении подростка в совершение преступления. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, 20 апреля этого года двое мужчин залезли в дом пенсионера и похитили оттуда строительные инструменты на сумму 8000 рублей.

На следующий день один из воров подговорил 17-летнего знакомого помочь ему. Они вернулись к дому, снова залезли туда и снова украли инструменты уже на 15 000 рублей.

Одному из подсудимых дали 2 года лишения свободы условно. Другой, подговоривший несовершеннолетнего подростка поучаствовать в краже, получил 6 лет лишения свободы условно. Фото: unsplash.com