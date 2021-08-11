Незаконно ввозившая в Финляндию ботокс из России женщина избежала суда

Предпринимательница в Хельсинки без разрешения ввозила препараты ботулотоксина и вкалывала своим клиентам. Лицензии на такую деятельность косметолог не имела. Но наказать ее не смогли, потому что истек срок давности, пишет Yle.

Применение ботокса в Финляндии строго регулируется. Инъекции может делать лишь врач либо специально обученная медицинская сестра под его надзором.

В полиции узнали, что косметолог из Хельсинки незаконно использует препарат. Провели расследование, прокуратура выдвинула обвинения, но перед судом женщина так и не предстала.

Дело в том, что изначально все необходимые процедуры завершили до истечения срока давности. Однако потом прокурор запросил дополнительное расследование у полиции.

Тогда выяснилось, что последний эпизод незаконного применения ботокса случился на месяц раньше, чем предполагали сначала. Поэтому срок давности истек прежде, чем против косметолога выдвинули обвинения.

Так что предпринимательнице повезло: она избежала суда. В полиции Хельсинки с сожалением признали, что расследование затянулось. Ресурсы направляли на более тяжкие преступления. // Фото: Silja Viitala / Yle