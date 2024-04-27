27 апреля 2024, 11:27
Общество

Незаконно построенный автосервис в Петрозаводске снесут

Администрация карельской столицы намерена обращаться в суд по поводу самостроя

Самовольную постройку в Петрозаводске уберут с улицы Корабелов. Об этом заявили в пресс-службе мэрии.

Напомним, автосервис обнаружили в ряду гаражей, его построили незаконно.

- Разрешения на строительство авторемонтной мастерской или реконструкцию гаража в администрации не выдавали – ни физические, ни юридические лица за ним не обращались,

- отметили в мэрии.

Сейчас чиновники готовят документы и обратятся в суд с требованием снести самовольно построенную конструкцию. // фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору

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новости Карелии
Петрозаводск
самострой