Незаконно получавших пособие по безработице граждан сдали односельчане

Участковые уполномоченные полиции зачастую раскрывают преступления, «тесно взаимодействуя с населением». О двух подобных случаях рассказали в МВД Карелии.

Так, в Муезерском районе кто-то сообщил о 40-летнем мужчине, который незаконно получает пособие по безработице. Участковый проверил информацию и выяснил, что гражданину необоснованно выплатили 9 200 рублей. Он стал фигурантом уголовного дела.

Аналогичное преступление раскрыл участковый в Кемском районе. Там 25-летняя женщина предоставила в центр занятости населения ложные сведения о статусе безработной, хотя была трудоустроена. В отношении нее тоже возбуждено уголовное дело. // Фото: favoritekherson.co