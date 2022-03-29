Генерала в отставке и врача задержали за изнасилование школьницы

За изнасилование несовершеннолетней в Екатеринбурге задержали двоих мужчин в возрасте. Это известные в городе люди – генерал в отставке и врач, пишет URA.RU со ссылкой на высокопоставленный осведомленный источник.

Мужчин подозревают в изнасиловании 15-летней ученицы коррекционной школы. В квартире, где все происходило, нашли наркотики и алкоголь. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», девочка переписывалась с 54-летним и 40-летним мужчинами в мессенджере, они заманили ее к себе.

Ночью она прибежала к охраннику жилого дома и сообщила, что над ней надругались. Мужчина вызвал полицию.

В отношении насильников возбудили уголовное дело, официально их имена не разглашают. Но «Осторожно, новости» пишет, что это могут быть генерал-майор Рамиль Гилязов и заведующий одним из отделений Свердловского областного онкодиспансера Иван Собачев.

Первого в Екатеринбурге знают как бывшего командира крупного армейского соединения в 32-м военном городке. До выхода в отставку он был начальником управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа. // Фото: «Осторожно, новости»/Telegram