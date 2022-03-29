В Петрозаводске будут судить женщину, ребенок которой чуть не погиб

В Петрозаводске будут судить 22-летнюю горожанку. Женщину обвиняют в оставлении в опасности детей, сообщает республиканская прокуратура.

Согласно материалам дела, петрозаводчанка находилась в квартире вместе со своими детьми возрастом три и полтора года и распивала алкоголь в течение нескольких часов, после чего уснула.

Пока горожанка спала, младший ребенок заполз на подоконник с открытым окном на четвертом этаже. Через окно малыш выполз на сушилку, висевшую снаружи. На протяжении более получаса ребенок то лежал, то сидел на подоконнике, при этом ноги свешивал на улицу или ложился на живот на сушилку, находясь в опасном для жизни и здоровья положении. Вернуть ребенка в квартиру удалось только после того, как очевидцы вызвали сотрудников МЧС, которые смогли разбудить женщину.

В ходе расследования уголовного дела горожанка полностью признала свою вину и раскаялась. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com/StockSnap