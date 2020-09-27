Нетрезвый водитель пойман сотрудниками ДПС в поселке Кончезеро

Спецвзвод ГИБДД Карелии в поселке Кончезеро отстранили от управления 51-летнего нетрезвого водителя ВАЗ, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.8 часть 1 кодекса РФ. Материалы будут направлены в суд. Водителя ждет административный штраф и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет»,

– говорится в сообщение дорожной полиции.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей отказаться от управления автотранспортом в состоянии опьянения. А вместе с тем, обращается к гражданам, чтобы не оставались равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения. Каждое сообщение в полицию о пьяном водителе может спасти чью-то жизнь. Позвоните с мобильного телефона на номера 102, 112.

Добавим, ранее мы писали, что нетрезвый водитель отстранен от управления автомобилем в Кондопоге.