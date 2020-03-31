31 марта 2020, 20:32
Нетрезвый горожанин незаконно проник на территорию предприятия
Мужчина отказался покинуть охраняемый объект: работникам пришлось вызвать росгвардейцев
В понедельник, 30 марта, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину на территории одного из городских предприятий: росгвардейцы уточнили, что горожанин отказывался покидать охраняемый объект на улице Парковой.
Нарушителям оказался 32-летний житель микрорайона Древлянка. Мужчину передали сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.
Ранее сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого вора: мужчина украл кошелек из сумки покупательницы гипермаркета. В бумажнике находилось 20 тысяч рублей. Инцидент произошел 29 марта на территории торговой точки.