Нетрезвый горожанин незаконно проник на территорию предприятия

В понедельник, 30 марта, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину на территории одного из городских предприятий: росгвардейцы уточнили, что горожанин отказывался покидать охраняемый объект на улице Парковой.

Нарушителям оказался 32-летний житель микрорайона Древлянка. Мужчину передали сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого вора: мужчина украл кошелек из сумки покупательницы гипермаркета. В бумажнике находилось 20 тысяч рублей. Инцидент произошел 29 марта на территории торговой точки.