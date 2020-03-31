31 марта 2020, 18:32
Несовершеннолетняя предстанет перед судом за совершенную кражу
Девушка украла 10 тысяч рублей, воспользовавшись чужим смартфоном
Семнадцатилетняя девушка стала фигуранткой уголовного дела: несовершеннолетнюю обвиняют в краже десяти тысяч рублей. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет, сообщает карельский Следком.
Криминальный инцидент произошел в Беломорске. Девушка, которой попал в руки чужой телефон, перечислила с помощью гаджета десять тысяч на свой банковский счет. Позже несовершеннолетняя распорядилась деньгами по своему усмотрению. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Ранее уроженец Карелии украл у москвича 23 миллиона рублей при покупке масок. 22-летний подозреваемый не стал исполнять обязательства по поставке масок, а сразу забрал деньги из банковской ячейки.