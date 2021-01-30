Нетрезвых водителей будут ловить в Карелии в это воскресенье

Водителей в Карелии массово проверят на трезвость. Госавтоинспекция республики анонсировала очередной рейд, который пройдет в Карелии 31 января.

С начала года на дорогах уже отловили 150 нетрезвых водителей. Среди них – 12 женщин. Еще 15 автомобилистам грозит уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде. В их числе и одна женщина. Больше всего пьяных было отстранено от руля в Петрозаводске (49). В Сегежском районе и Костомукше – по 11 нарушителей.

В дорожной полиции отмечают, что наиболее пьющий возраст для мужчин - это от 30 до 39 лет. Таких нарушителей было поймало 50 человек. Также был остановлен нетрезвый водитель старше 70 лет. Среди женщин чаще всего за руль в нетрезвом виде садятся те, кому не исполнилось 30. После 50 лет фактов нарушений женщинами на зафиксировано. Чаще всего пьяные и без водительских прав садятся за руль мужчины в возрасте от 40 до 49 лет. ГИБДД зарегистрировала девятерых таких нарушителей. (фото tverlife.ru)