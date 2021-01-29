29 января 2021, 19:48
ГИБДД обратилась к автомобилистам из-за непогоды
Водителей попросили отказаться от поездок на личном транспорте в выходные дни
Сотрудники дорожной полиции обращают внимание водителей на неустойчивую погоду.
По информации карельского Гидрометцентра, в Карелии ожидается сильный снег. В МЧС Карелии также предупреждали о непогоде. Возможно осложнение дорожной обстановки.
Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость движения, экстренно не тормозить, избегать резких маневров, держать дистанцию и боковой интервал.
Также водителей просят по возможности в выходные отказаться от поездок на личном транспорте. (фото vk.com)