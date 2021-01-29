ГИБДД обратилась к автомобилистам из-за непогоды

Сотрудники дорожной полиции обращают внимание водителей на неустойчивую погоду.

По информации карельского Гидрометцентра, в Карелии ожидается сильный снег. В МЧС Карелии также предупреждали о непогоде. Возможно осложнение дорожной обстановки.

Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость движения, экстренно не тормозить, избегать резких маневров, держать дистанцию и боковой интервал.

Также водителей просят по возможности в выходные отказаться от поездок на личном транспорте. (фото vk.com)