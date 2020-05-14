Нетрезвого водителя с пассажиром в багажнике задержали в Петрозаводске

Необычный дорожный инцидент произошел в столице Карелии: в ночь на 8 мая водитель 1999-го года рождения решил поиграть в «догонялки» с автоинспекторами. Позже выяснилось, что молодой человек был нетрезв, а в багажнике его автомобиля находился пассажир. В отношении нарушителя было составлено сразу несколько административных протоколов. О произошедшем сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и карелии».

«8 мая около часа ночи внимание инспекторов ДПС привлек нарушивший правила Дорожного движения водитель автомобиля ВАЗ-2114. На неоднократные требования сотрудников ГИБДД прекратить противоправные действия водитель не реагировал, пытался скрыться с места правонарушения. Автоинспекторы начали преследование автомобиля»,

- уточняет источник.

Погоня закончилась у дома №55 по Лесному проспекту: автомобилист не смог справиться с управлением, наехав на бордюр, и выехал за пределы автодороги. Освидетельствование выявило у молодого человека признаки алкогольного опъянения. В салоне отечественной автомашины находились пассажиры, а один из них «шутки ради» решил расположиться в багажнике.