Три человека погибли на пожаре в Прионежском районе

Сегодня в поселке Орзега Прионежского района произошел пожар, в котором погибли три человека, сообщает Следком Карелии.

Трагедия произошла 14 мая в деревянном многоквартирном доме.

«При тушении пожара в двух квартирах обнаружены тела двух мужчин и женщины, которые там проживали. Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.



В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение»,

- сообщает Следком Карелии.