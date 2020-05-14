14 мая 2020, 17:48
Три человека погибли на пожаре в Прионежском районе
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели людей
Сегодня в поселке Орзега Прионежского района произошел пожар, в котором погибли три человека, сообщает Следком Карелии.
Трагедия произошла 14 мая в деревянном многоквартирном доме.
«При тушении пожара в двух квартирах обнаружены тела двух мужчин и женщины, которые там проживали. Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение»,
- сообщает Следком Карелии.