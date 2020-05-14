14 мая 2020, 17:48
Происшествия

Три человека погибли на пожаре в Прионежском районе

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели людей

Сегодня в поселке Орзега Прионежского района произошел пожар, в котором погибли три человека, сообщает Следком Карелии.

Трагедия произошла 14 мая в деревянном многоквартирном доме.

«При тушении пожара в двух квартирах обнаружены тела двух мужчин и женщины, которые там проживали. Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение»,

- сообщает Следком Карелии.

 

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Орзега
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Карелия
смерть на пожаре